مقتل 9 أشخاص بتحطم طائرة في الولايات المتحدة

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، في تحطم طائرة ذات محرك واحد، بولاية داكوتا الجنوبية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت السلطات المحلية إن الطائرة كانت في طريقها إلى مدينة تشامبرلين، وكانت تقل 12 شخصا، وأن من بين القتلى الطيار وطفلين.

ولم ترد بعد أي تقارير عن سبب الحادث.