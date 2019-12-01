مقتل 9 أشخاص بتحطم طائرة في الولايات المتحدة
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مقتل 9 أشخاص بتحطم طائرة في الولايات المتحدة

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العرب اليوم - مقتل 9 أشخاص بتحطم طائرة في الولايات المتحدة

تحطم طائرة ذات محرك واحد - أرشيفية
واشنطن - العرب اليوم

 لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، في تحطم طائرة ذات محرك واحد، بولاية داكوتا الجنوبية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت السلطات المحلية إن الطائرة كانت في طريقها إلى مدينة تشامبرلين، وكانت تقل  12 شخصا، وأن من بين القتلى الطيار وطفلين.

ولم ترد بعد أي تقارير عن سبب الحادث.

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مقتل 9 أشخاص بتحطم طائرة في الولايات المتحدة مقتل 9 أشخاص بتحطم طائرة في الولايات المتحدة



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