مقتل 8 أشخاص بينهم سائق رئيس الكونغو في تحطم طائرة شحن

ذكرت ثلاثة مصادر بحكومة الكونغو أن طائرة شحن تقل عاملين بمكتب الرئاسة بينهم سائق الرئيس فيليكس تشيسيكيدى ومدير للخدمات اللوجسيتية، سقطت فى غابة بشرق البلاد أمس الخميس.

وقالت هيئة الطيران المدنى إن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص من ضمنهم أفراد الطاقم وكانت متجهة إلى العاصمة كينشاسا واختفت من على شاشة الرادار عصر الخميس بعد ساعة من إقلاعها.