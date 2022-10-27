تحذير أميركي من هجوم إرهابي في جنوب أفريقيا بعد غد السبت

أفادت السفارة الأمريكية في جنوب أفريقيا أمس الأربعاء بأن الحكومة الأمريكية تلقت معلومات بأن إرهابيين قد يقدمون على تنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة وموقعاً غير محدد في منطقة ساندتون الكبرى في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا بعد غد السبت.