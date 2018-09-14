ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليلة أمس، اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وبحث الوزير الأمريكي مع سموه خلال الاتصال، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.