ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليلة أمس، اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وبحث الوزير الأمريكي مع سموه خلال الاتصال، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
GMT 06:54 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرعشرات الحرائق وانفجارات لأنابيب غاز في ولاية ماساتشوستس الأميركية
GMT 06:52 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرالبعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن تغلق أبوابها على أمل عودة سريعة
GMT 00:01 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبررئيس فنلندا يشدد على أهمية وجود حلف "الناتو" في دول البلطيق وبولندا
GMT 22:50 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرحرائق وانفجارات تهز مناطق سكنية في ولاية ماساتشوستس الأميركية
GMT 22:30 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبرحماس يعلن تكثيف اقتحامات الأقصى يتماهى مع المشروع الأميركي بالمنطقة
خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
أرسل تعليقك