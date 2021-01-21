وفاة 3 من الحرس الوطني الأميركي إثر تحطم عسكرية في نيويورك

أعلن الحرس الوطني الأمريكي عن مصرع 3 جنود جراء تحطم مروحية عسكرية في شمال ولاية نيويورك، مساء أمس الأربعاء وقال الحرس الأمريكي في بيان له إن المروحية، وهي من طراز UH-60 للإخلاء الطبي، غادرت مرفق دعم الطيران العسكري في مطار روتشستر الدولي في ميندون، وتحطمت أثناء قيامها بمهمة تدريب روتينية.

وأوضح مكتب شرطة مقاطعة مونرو، أن المروحية سقطت في الساعة 6:32 مساء بالتوقيت المحلي في حقل مفتوح وأفادت السلطات المحلية بأن المروحية كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية، وأن عطلا في المحرك تسبب بتحطمها، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادث.

المصدر: ABC