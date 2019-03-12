مرشح للرئاسة الجزائرية عبد العزيز بالعيد يؤكد أن قرارات بوتفليقة خرق صارخ للدستور

اعتبر السياسي الجزائري المعارض والمرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، عبد العزيز بالعيد، أن القرارات التي اتخذها اليوم رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، خرق صارخ لدستور الجزائر.