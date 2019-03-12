الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن طرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي

بعد يوم واحد من عودته من رحلة علاج في مدينة جنيف السويسرية، أصدر الرئيس الجزائري مساء يوم الاثنين 11 أبريل العديد من القرارات الهامة، وعلى رأسها إعلان عدم ترشحه لولاية خامسة.

كما أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالة للشعب نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستتكفل بإعداد دستور جديد للبلاد سيتم طرحه على الاستفتاء الشعبي.