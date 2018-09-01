ولي العهد السعودي يهنئ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس تران داي كوانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.