وفاة السناتور الأميركي جون ماكين
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وفاة السناتور الأميركي جون ماكين

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العرب اليوم - وفاة السناتور الأميركي جون ماكين

السناتور الأميركي جون ماكين
واشنطن - العرب اليوم

توفي السناتور الأميركي جون ماكين اليوم بعد مضاعفات إصابته بسرطان الدماغ.

وأفاد مكتب السناتور الجمهوري في بيان بأن السناتور جون سيدني ماكين الثالث توفي في الساعة الرابعة والدقيقة 28 من بعد ظهر الخامس والعشرين من أغسطس 2018.

وعزت عائلة ماكين سبب الوفاة إلى قراره التوقّف عن تلقّي العلاج من المرض الخبيث.

وأصيب السناتور عن ولاية أريزونا بالغليوبلاستوما وهو نوع شديد العدوانية من سرطان الدماغ.

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وفاة السناتور الأميركي جون ماكين وفاة السناتور الأميركي جون ماكين



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وفاة السناتور الأميركي جون ماكين وفاة السناتور الأميركي جون ماكين



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