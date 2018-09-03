إصابة تسعة أشخاص في حادث تصادم بين قاربين بكاليفورنيا

اصطدم قاربين في مجرى نهر يمتد بين ولايتي كاليفورنيا وأريزونا الأمريكيتين ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص، بينما لا يزال أربعة في عداد المفقودين.

وقال قائد شرطة مقاطعة موهافي، دوج شوستر: إن القاربين اللذين كان على متنهما 16 شخصًا وقت الحادث، غرقا على الفور بعد اصطدامها في نهر كولورادو، مضيفًا أن تسعة اخرين أصيبوا بجروح، اثنان منهم في حالة حرجة.

وأشار إلى أن عمليات البحث عن المفقودين مستمرة.