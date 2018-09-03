إصابة تسعة أشخاص في حادث تصادم بين قاربين بكاليفورنيا

اصطدم قاربين في مجرى نهر يمتد بين ولايتي كاليفورنيا وأريزونا الأمريكيتين ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص، بينما لا يزال أربعة في عداد المفقودين.
وقال قائد شرطة مقاطعة موهافي، دوج شوستر: إن القاربين اللذين كان على متنهما 16 شخصًا وقت الحادث، غرقا على الفور بعد اصطدامها في نهر كولورادو، مضيفًا أن تسعة اخرين أصيبوا بجروح، اثنان منهم في حالة حرجة.
وأشار إلى أن عمليات البحث عن المفقودين مستمرة.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
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