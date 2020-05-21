موريتانيا تٌعلن عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير الصحة في موريتانيا سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 141 حالة.

وأضاف ولد الزحاف خلال مؤتمر صحفي يومي حول وضع تطور وباء كورونا أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى ست حالات، مقابل أربع وفيات.