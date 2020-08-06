مقتل شقيق حسين الشيخ خلال شجار عائلي في مدينة البيرة

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ ، مساء اليوم الأربعاء وفاة شقيقه، خليل شحادة الشيخ وغرد الوزير الشيخ، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "انتقل إلى رحمته تعالى أخي وصديقي وحبيبي ورفيق دربي خليل شحادة الشيخ، ونقول ما يرضي الله "إنا لله وإنا إليه راجعون" وقتل خليل الشيخ شقيق حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية خلال شجار عائلي في مدينة البيرة وأكدت مصادر محلية لـ"الجديد الفلسطيني" مقتل خليل الشيخ الشيخ خلال شجار عائلي في مدينة البيرة بمحافظة رام الله وأوضحوا أن الشرطة أغلقت مكان الحادث وفتحت تحقيق بالمكان.