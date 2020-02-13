عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ يعلن أن مقاطعة اميركا وإسرائيل لمجلس حقوق الإنسان الأممي بعد نشره قائمة الهيئات والشركات التي تعمل بالمستوطنات ، هو دليل ان الشرعية الدوليه والمؤسسات الأممية لا مكان لها في سياسات الدولتين وهو تحدي سافر للإجماع الد

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ يعلن أن مقاطعة اميركا وإسرائيل لمجلس حقوق الإنسان الأممي بعد نشره قائمة الهيئات والشركات التي تعمل بالمستوطنات ، هو دليل ان الشرعية الدوليه والمؤسسات الأممية لا مكان لها في سياسات الدولتين وهو تحدي سافر للإجماع الدولي وسيادة منطق الترهيب الكولونيالي