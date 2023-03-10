آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /10.03.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.

محامون في رسالة إلى القيادة الأوروبية: أوروبا فرضت عقوبات على روسيا مستعينة بشهادة "غوغل"

قمة فرنسية بريطانية اليوم لبحث توريد أسلحة جديدة لأوكرانيا وتدريب جيشها

روسيا بصدد نشر مراسلات مع ألمانيا والدنمارك والسويد حول تفجير "السيل الشمالي"

وسائل إعلام ألمانية تكشف عن تفاصيل جديدة حول تفجير أنابيب "السيل الشمالي"

مروحيات "كا-52" الروسية تدمر مدرعات في منطقة العملية العسكرية الخاصة