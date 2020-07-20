إضرام النار بمخيم للنازحين في بر الياس ردا على مقتل أحمد البدر

عمدت عائلة أحمد عويد البدر إبن بلدة الفاعور، ومن عشيرة الحروك، الذي وجد مقتولا يوم الخميس الماضي، على إضرام النيران في مخيم للنازحين السوريين على طريق بر الياس - دير زنون ردا على مقتل إبنهم، بعدما تبين أن شابا من المخيم قتل البدر ونقله الى بوارج قرب شتوره على خلفية خلاف مادي. وعملت عناصر الإطفاء في الدفاع المدني على إخماد الحريق واقتصرت الأضرار على الماديات

وكان البدر (مواليد عام 1972) قد عثر عليه جثة داخل سيارته في بلدة بوارج، مطعونا. وتم نقله الى مستشفى الياس الهراوي الحكومي في المعلقة زحل وكان الاتصال فقد مع البدر منذ يوم الأربعاء الفائت، بعد أن غادر منزله في الثانية من بعد الظهر، مستقلا سيارته "مرسيدس بيضاء". وادعت حمده إبنة أحمد لدى مخفر المعلقة عن فقدان والدها، وبوشرت عمليات البحث على الفور وفتح تحقيق .