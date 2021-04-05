رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يصل إلى المحكمة تمهيدا لاستئناف محاكمته بتهم فساد
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رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يصل إلى المحكمة تمهيدا لاستئناف محاكمته بتهم فساد

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العرب اليوم - رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يصل إلى المحكمة تمهيدا لاستئناف محاكمته بتهم فساد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
القدس المحتلة - العرب اليوم

أعلنت مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصل إلى المحكمة تمهيدا لاستئناف محاكمته بتهم فساد

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رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يصل إلى المحكمة تمهيدا لاستئناف محاكمته بتهم فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يصل إلى المحكمة تمهيدا لاستئناف محاكمته بتهم فساد



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