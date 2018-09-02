رئيس وزراء اليابان يؤكد أن العلاقات مع الصين عادت لمسارها الطبيعي

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ثقته في تحسن علاقة بلاده مع الصين.

ونقلت وكالة رويترز عن آبي قوله في مقابلة صحيفة نشرت اليوم: "إن العلاقات بين البلدين عادت إلى مسارها الطبيعي"، متطلعًا إلى دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى زيارة اليابان في المستقبل.

وأضاف آبي أن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ زار اليابان في مايو وعادت العلاقة بين اليابان والصين إلى مسارها الطبيعي تمامًا.