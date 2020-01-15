مقتل جنديين عراقيين في هجوم لداعش على نقطة تفتيش

قتل جنديان عراقيان وأصيب خمسة آخرون بجروح، خلال هجوم شنه مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية، وفق ما ذكرت مصادر حكومية عراقية، الأربعاء.



وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، إن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا إحدى نقاط التفتيش في منطقة الدجيل في محافظة صلاح الدين وسط البلاد، مما أدى إلى قتل وجرح عدد من أفراد النقطة الأمنية.



وأشار البيان إلى المهاجمين تمكنوا من الفرار، في حين تبحث قوى الأمن العراقية في ملابسات وظروف الهجوم على نقطة التفتيش الأمنية في المحافظة.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من هجوم مماثل شنه مسلحو التنظيم الإرهابي على أفراد من قوات الأمن العراقية بالقرب من معبر حدودي مع سوريا، وأسفر عن إصابة عدد من جنود حرس الحدود العراقيين.



وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان، الثلاثاء، أن الهجوم الذي نفذه مسلحون من تنظيم داعش وقع بالقرب من معبر الوليد العراقي مع سوريا، وقد أدى إلى إصابة ضابط وجرح 3 آخرين من منتسبي حرس الحدود العراقي.

ويأتي الهجومان وسط هواجس في الأوساط العراقية من عودة نشاط تنظيم داعش، لا سيما بعد تعليق التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي عملياته في العراق.



وعلّق التحالف الدولي ضد داعش عملياته إثر تصاعد المطالب السياسية في العراق بخروج القوات الأجنبية من البلاد، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية قرب مطار بغداد.



وقتلت الغارة الأميركية التي شنتها طائرات بدون طيار في 3 يناير الجاري، إلى جانب سليماني، أبو مهدي المهندس، القيادي البارز في ميليشيات الحشد الشعبي.