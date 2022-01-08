السلطات الكازاخستانية تلقي القبض على الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بتهمة الخيانة العظمى

ألقت السلطات الكازاخستانية، اليوم السبت، القبض على الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي بتهمة الخيانة العظمى وأقيل نور سلطان نزاربايف من رئاسة مجلس الأمن في كازاخستان في الخامس من يناير/كانون الأول الماضي بعد أن كان محتفظا بالمنصب "مدى الحياة".