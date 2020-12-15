وزير الخارجية الإيراني يعلق على العقوبات الأمريكية ضد تركيا

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضتها واشنطن ضد تركيا وقال ظريف، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرة أخرى إدمان الولايات المتحدة على العقوبات وازدراء القانون الدولي" وأضاف: "ندين بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد تركيا ونقف مع شعبها وحكومتها" يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في وقت سابق، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها، إسماعيل دمير وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

المصدر: RT