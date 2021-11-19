مصرع شخص على الأقل في حادث إطلاق نار بولاية ماريلاند
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مصرع شخص على الأقل في حادث إطلاق نار بولاية ماريلاند

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العرب اليوم - مصرع شخص على الأقل في حادث إطلاق نار بولاية ماريلاند

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واشنطن - العرب اليوم

 قالت قناة WMDT التلفزيونية، إن شخصا واحدا على الأقل، لقي حتفه في إطلاق نار مساء أمس الخميس في مدينة كامبريدج بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة وأشارت القناة، إلى أن الشرطة المحلية، تلقت نبأ إطلاق الرصاص في حوالي الساعة 20:00 (04:00 من صباح الجمعة بتوقيت موسكو). وحثت الشرطة، المواطنين في المنطقة على تجنب مكان الحادث. وشددت على أنها تحقق في ملابسات وأسباب الحادث، لكنها لم تقدم أية تفاصيل أخرى.

المصدر: تاس

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مصرع شخص على الأقل في حادث إطلاق نار بولاية ماريلاند مصرع شخص على الأقل في حادث إطلاق نار بولاية ماريلاند



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