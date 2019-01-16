اليماني يؤكد اتفاقات السويد غير قابلة لإعادة التفاوض

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن اتفاقات الحديدة وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى التي تم توقيعها بين الحكومة الشرعية والمتمردين في السويد، غير قابلة لإعادة التفاوض أو التفسير.

وطالب اليماني، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين، لتنفيذ التزاماتهم في اتفاق السويد.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي لم تنفذ التزاماتها بالانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق السويد، مشددا على أن ممارسات الحوثيين، تكشف عدم رغبتهم في السلام.

وفي ظل عدم التزام الحوثيين باتفاقات السويد، يصوت مجلس الأمن يوم الأربعاء، على مشروع قرارِ لتشكيل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، والإشراف على انسحاب القوات من هناك، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

ويسمح القرار الذي صاغته بريطانيا، بنشر ما يصل إلى 75 مراقباً، يتم إرسالهم إلى الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى، لفترة أولية تمتد ستة أشهر.

وعلى الصعيد الميداني، كشف وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، عن ضبط خلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش، تلقت تدريبات على أيدي خبراء ايرانيين ومن حزب الله اللبناني وقيادات حوثية، لتنفيذ هجمات في المحافظات المحررة.

وأكد الميسري أن أعضاء الخلية الإرهابية اعترفوا أيضاً، بتنفيذ عمليات اغتيالات، استهدفت قيادات عسكرية في عدن.



نقلا عن سكاي نيوز