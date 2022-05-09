سقوط 8 جرحى إثر انفجارات عشية الانتخابات الفلبينية

قالت الشرطة هنا إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في سلسلة انفجارات بالقنابل اليدوية وقعت في مقاطعة ماغوينداناو بجنوب الفلبين ليلة الأحد، عشية الانتخابات العامة.وقالت الشرطة إن أربعة انفجارات ضربت بلدة داتو أونساي فيما ضرب انفجار آخر بلدة شريف أغواك القريبة.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارات وتجري الشرطة تحقيقاتها في الهجمات بالمنطقتين اللتين صُنفتا بـ"بؤر ساخنة".وقالت السلطات المحلية إن الهجوم قد يكون متعلقا بالانتخابات، مضيفة أن بعض المصابين من المدرسين الذين كانوا ينتظرون الإفراج عن آلات فرز الأصوات وأنصار المرشحين المحليين.

