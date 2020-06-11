تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا

أعلن المركز الوطني في ليبيا لمكافحة الأمراض، الخميس، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بين 683 عينة وصلت إلى المركز.

أوضح المركز في بيان أن العينات الموجبة من بينها 11 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، وخمس حالات جديدة، وثلاث حالات قادمة من الجنوب، بينما تبين سلبية 664 عينة.