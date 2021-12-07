إخماد حريق في مرفأ اللاذقية السوري بعد هجوم إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأنه تم إخماد الحريق الناجم عن هجوم إسرائيلي استهدف محيط مرفأ اللاذقية فجر اليوم، وأدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية هناك.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال قوله اليوم الثلاثاء: "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي وتعمل حاليا على تبريد الموقع".

وذكر التلفزيون السوري أن خمسة انفجارات هزت مدينة اللاذقية الساحلية عقب "عدوان إسرائيلي" على ساحة الحاويات بالمرفأ، الأمر الذي دفع بعربات الإطفاء سريعا إلى موقع الهجوم.وحسب مصدر عسكري سوري، فإن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.