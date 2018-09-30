قرقاش يلتقي وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة إضافة إلى عدد من الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش حرص دولة الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والوكالات والأجهزة التابعة لها في مواجهة التحديات العالمية وبذل الجهود كافة التي من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

من جانبها، ثمنت المسؤولة الأممية جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن والسلام على الصعيد الإقليمي والدولي من خلال تبنيها سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة تقوم على تقديم المساعدات التنموية والإنسانية للعديد من دول العالم.