بـدء التصويت في الانتخابات التشريعية بإقليم كردستان العراق

فتحت مراكز التصويت أبوابها صباح اليوم، في إقليم كردستان العراق، لانتخاب برلمان جديد لمنطقة الحكم الذاتي بعد عدم نجاح استفتاء الاستقلال العام الماضي.

ويصوت في هذه الانتخابات التي تستمر حتى الساعة 16,00 (15,00 ت غ)، نحو ثلاثة ملايين ناخب، لاختيار 111 نائبًا في برلمان كردستان من أصل 673 مرشحًا ينتمون إلى 29 كيانًا سياسيًا.