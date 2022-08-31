انطلاق فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد محطة زابوريجيا النووية

غادر خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في المنطقة التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا.