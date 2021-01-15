قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، إن اليمينيين المتطرفين، يعتزمون تعطيل عملية النقل السلمي للسلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، المقررة في 20 كانون الثاني وذكرت الصحيفة، أن هيئات حماية القانون في جميع أنحاء البلاد، حذرت من خطر وقوع هجمات محتملة على مبنى الكونغرس في واشنطن، وعلى مباني الهيئات التشريعية في بعض الولايات.ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، قد يستخدم المتظاهرون العبوات الناسفة والأسلحة النارية.في وقت سابق، قال رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي كريستوفر راي، إن مؤسسته لا تستبعد إمكانية وقوع احتجاجات مسلحة عشية تنصيب بايدن.وأكد راي أن هذه المؤسسة الأمنية، تراقب وتتابع "عددا كبيرا" من المناقشات على الإنترنت، بشأن الفعاليات المختلفة في واشنطن، وفي بعض الولايات.