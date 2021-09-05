رئيس وزراء اليمن يؤكد حرص الحكومة على السلام وحقن الدماء

جدد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة اليمنية على السلام وحقن دماء اليمنيين، وما قدمته من تنازلات في سبيل ذلك، مشيرا إلى أن التصعيد الحوثى، مؤشر على مضيها في حربها، ما يتطلب موقف دولي حازم وواضح من ذلك. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، لبحث الجوانب المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والدور الفرنسي الداعم للشرعية وامن واستقرار اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتطرق اللقاء إلى مناقشة المستجدات الجارية على الساحة اليمنية في إطار الموقف الدولي الموحد للوصول إلى حل سياسي، ودعم المبعوث الأممي الجديد لإنجاز مهمته بما يؤدي إلى إحلال السلام ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني، والتنسيق المشترك في هذا الجانب بما في ذلك الضغط على جماعة الحوثي لوقف هجماتها في مأرب. من جانبه جدد السفير الفرنسي، موقف بلاده الداعم والمؤيد للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على إنجاح مهمة المبعوث الاممي الجديد، بما يؤدي الى الحل السياسي وانهاء الحرب.