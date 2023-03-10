مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في قصف قوات كييف لدونيتسك وضواحيها

أفاد مراسل "روسيا اليوم" في جمهورية دونيتسك بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، جراء قصف قوات كييف لمدينة دونيتسك وضواحيها.

وأضاف مراسل "روسيا اليوم" بأن قوات كييف استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية مدينة دونيتسك وضواحيها بـ46 صاروخا وقذيفة مدفعية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح كما أدى القصف إلى تضرر 4 أبنية سكنية ومرفقين في البنى التحتية.