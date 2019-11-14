جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد العودة إلى الحياة الروتينية في منطقة غلاف غزة بعد تقييم الوضع
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد العودة إلى الحياة الروتينية في منطقة غلاف غزة بعد تقييم الوضع

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العرب اليوم - جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد العودة إلى الحياة الروتينية في منطقة غلاف غزة بعد تقييم الوضع

جيش الاحتلال الإسرائيلي
غزة - العرب اليوم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد العودة إلى الحياة الروتينية في منطقة غلاف غزة بعد تقييم الوضع
 

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد العودة إلى الحياة الروتينية في منطقة غلاف غزة بعد تقييم الوضع جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد العودة إلى الحياة الروتينية في منطقة غلاف غزة بعد تقييم الوضع



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كيت ميدلتون تستبدل فساتينها الراقية بالكاجوال

لندن ـ ماريا طبراني

تخلّت كيت ميدلتون عن فساتينها الراقية، لصالح إطلالة كاجوال خطفت بها الأنظار خلال حضورها برفقة الأمير وليام مناسبة خيرية في مسرح المدينة الأبيض في "تروبادور" Troubadour. دوقة كمبريدج تألقت بسترة بنقشة المربعات من ماركة Smythe ثمنها £512 سبق أن إرتدتها للمرة الاولى في العام 2018، ونسّقتها هذه المرة مع سروال كلاسيكي بقصة A line باللون البرغندي من مجموعة Terell City ويبلغ سعره £225، وحزام أسود، ومع توب باللون الكريمي. وأكملت كيت إطلالتها الكاجوال والعملية، فتألقت بأقراط ماسية من ماركة Mappin & Webb يبلغ ثمنها حوالى £2,922، مع قلادة من المجموعة نفسها ويبلغ ثمنها حوالى £1,558. وأنهت كيت اللوك بحذاء من المخمل الأسود من ماركة Gianvito Rossi سعره £520. تنجح كيت ميدلتون من فترة إلى أخرى بالتخلي عن الفساتين والمعاطف الراقية لتعتمد إطلالات عملية أكثر ...المزيد

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