وزارة الأمن الإيرانية تعلن توصلنا إلى معلومات أولية حول هوية منفذي عملية اغتيال فخري زادة

قالت وزارة الأمن الإيرانية يوم الأحد، إنها توصلت إلى معلومات أولية حول هوية منفذي عملية اغتيال العالم محسن فخري زادة، مشيرة إلى أنها ستكشف عنها لاحقا. وأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن دماء العالم النووي فخري زادة "ستزيل القيود عن البرنامج النووي الإيراني، وستمهد الطريق لرفع العقوبات عن البلاد" وقال قاليباف، خلال اجتماع مغلق للبرلمان حول اغتيال العالم النووي الإيراني، وبحضور وزير الأمن: "العدو ينتهج طريق اغتيال العلماء لمحاربة الشعب الإيراني".