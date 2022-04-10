الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف معهد البحوث العلمية في حماة

أفاد مراسل بقيام وسائل الدفاع الجوي لدى الجيش السوري بالتصدي لأهداف معادية في ريف حماة الغربي.وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي فوق سماء مدينة مصياف غربي حماة وسط سوريا.