إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم العروب

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بينهم أطفال، ليل الثلاثاء/الأربعاء، جراء إطلاق قوات إسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).