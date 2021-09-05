مقتل معاون قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي بتفجير شمالي بابل العراقية

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، مقتل معاون قائد عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل. وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بمزيد من الفخر والاعتزاز والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره، تزف هيئة الحشد الشعبي الشهيد البطل القائد حسن كريم حسن معاون قائد عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي الذي ارتقى، مساء اليوم الأحد، اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة العويسات شمال ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل واصابة اثنين من مقاتلي اللواء 47 بالحشد خلال اداء الواجب في تأمين الناحية".