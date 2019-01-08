الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في منبج

صرحت الشرطة العسكرية الروسية بأنها بدأت بتسيير دوريات في منطقة منبج شمالي سورية قرب الحدود التركية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العسكرية يوسف ماماتوف للصحفيين أمس الاثنين: "أقدمنا اليوم على تسيير دوريات في محيط مدينة منبج. وتتمثل المهمة في ضمان الأمن في منطقة المسؤولية، والسيطرة على الوضع ورصد تحركات التنظيمات المسلحة".