مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار سيارة في مدينة عفرين السورية

قالت مصادر، إن انفجاراً وقع في عفرين الواقعة شمال سوريا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الأحد، إن "دوي انفجار متوسط الشدة سمع في مدينة عفرين لها تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة أمام محل لبيع المحروقات، على طريق ترندة بحي الأشرفية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى اندلاع حريق في محل بيع الوقود وحدوث أضرار مادية في مكان الانفجار