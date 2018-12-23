السترات الصفراء تقتحم شوارع تل أبيب احتجاجًا على زيادة الفواتير
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"السترات الصفراء" تقتحم شوارع تل أبيب احتجاجًا على زيادة الفواتير

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العرب اليوم - "السترات الصفراء" تقتحم شوارع تل أبيب احتجاجًا على زيادة الفواتير

المحتجون الفرنسيون في تل أبيب
باريس - العرب اليوم

تظاهر مئات الإسرائيليين وهم يرتدون سترات صفراء كتلك التي يرتديها المحتجون الفرنسيون في تل أبيب؛ احتجاجًا على زيادة فواتير الماء والكهرباء المقررة في 2019.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحكومة ضد الشعب، الشعب ضد الحكومة"، و"لنناضل ضد الغلاء" و"كفوا عن هدر المال على المستوطنات" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وشهدت تل أبيب في 14 ديسمبر أولى التظاهرات التي استلهمت التحرك الفرنسي للاحتجاج على ارتفاع أسعار بعض الأغذية وكذلك الماء والكهرباء.

وأمام الضغوطات، قرر وزير المالية موشي كحلون التفاوض مع كبار شركات الأغذية لتأجيل رفع أسعار بعض المواد وقال إنه يأمل خفض الزيادة في تعرفة الكهرباء إلى الحد الأدنى.

وذكرت وسائل الإعلام ان تظاهرات كانت أقل حشدًا من سابقاتها.

وفي 2011، شارك عشرات الآلاف من الناشطين في حركة احتجاجية كبرى ضدّ غلاء المعيشة، لكنها لم تؤدِ إلى تغييرات ملموسة.

وتأمل حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية أن تبلغ نسبة النمو 3% في 2018 وأن تكون البطالة أقل من 5% والتضخم أقل من 2%.

ورغم ذلك، يعيش أكثر من 20 في المئة من الإسرائيليين تحت عتبة الفقر، وفق التقييم الإسرائيلي، في حين تعاني الطبقة المتوسطة والشبان من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.

 

 

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السترات الصفراء تقتحم شوارع تل أبيب احتجاجًا على زيادة الفواتير السترات الصفراء تقتحم شوارع تل أبيب احتجاجًا على زيادة الفواتير



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السترات الصفراء تقتحم شوارع تل أبيب احتجاجًا على زيادة الفواتير السترات الصفراء تقتحم شوارع تل أبيب احتجاجًا على زيادة الفواتير



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