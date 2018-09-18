واشنطن تُرجح إصابة الدفاعات السورية الطائرة الروسية بالخطأ

رجح مصدر مطلع في الإدارة الأمريكية، أن تكون طائرة الاستطلاع الروسية المفقودة، قد أصيبت بالخطأ بنار الدفاعات الجوية السورية التي كانت تصد هجوما صاروخيا إسرائيليا عن اللاذقية.

ونقلت CNN عن المصدر قوله إنه "تم إسقاط الطائرة الروسية بالخطأ بصواريخ الدفاع الجوي السوري التي باعتها روسيا لسوريا منذ سنوات".

وأضاف أن الحادث وقع عندما حاولت الدفاعات السورية صد غارة شنتها 4 طائرات إسرائيلية F-16 مساء الاثنين على أهداف في مدينة اللاذقية السورية.

كما نقلت القناة عن مصدر آخر في الولايات المتحدة تأكيده، أن الضربات التي تعرضت لها سوريا مساء أمس، نفذها سلاح الجو الإسرائيلي.

وكانت CNN قد نشرت خبرا على موقعها تحت عنوان "النظام السوري يصيب طائرة روسية بالخطأ"، الأمر الذي عرضها لانتقاد كبير من الصحفيين لتبنيها معلومة دون الاستناد لمصدر في عنوانها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، فقدت الاتصال بطائرة "إيل -20" عسكرية وعلى متنها 14 فردا، تزامنا مع هجوم صاروخي استهدف مدينة اللاذقية السورية.

وأضافت الوزارة: "لحظة انقطاع الاتصال بطائرتنا كانت 4 طائرات إف 16 تهاجم اللاذقية السورية، وسجلت راداراتنا إطلاق صواريخ من فرقاطة "أوفيرن" الفرنسية الناشطة شرقي المتوسط".