كلّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفع السرية عن عدد من الوثائق المتعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016 .
وأشارت بعض وسائل الإعلام الأميركية، إلى أن قرار ترامب يشمل رفع السرية عن كافة الرسائل النصية المتعلقة بالتدخل الروسي، والتي كتبها جيمس كومي في الفترة التي كان فيها مسؤولا عن مكتب التحقيقات الفدرالي، وعن رسائل ومواد كتبها بعض المسؤولين الآخرين.
كما نشرت إدارة البيت الأبيض، الجزء السري من طلب مكتب التحقيقات الفدرالي المتعلق بمراقبة كارتر بييج الموظف السابق في مكتب حملة ترامب الانتخابية.
وذكرت ممثلة البيت الأبيض سارة ساندرز أن دونالد ترامب اتخذ هذا قرار لضمان الشفافية واستجابة لمناشدات بعض أعضاء الكونغرس.
GMT 05:50 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبر"الدفاع الروسية" تكشف أن فرقاطة فرنسية أطلقت صواريخ أيضًا مقابل السواحل السورية
GMT 21:18 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرإصابات بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز الخانق بكثافة صوب المتظاهرين شرق جباليا شمال قطاع غزة
GMT 14:36 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرالجيش الروسى يجرى تدريبات على مواجهة هجوم كيماوى
GMT 14:35 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبربوتين واردوغان يجريان محادثات حول إدلب فى روسيا
GMT 14:35 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبروزارة الدفاع الروسية تقدم أدلة جديدة حول تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا
جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
أرسل تعليقك