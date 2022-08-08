الجيش الروسي يعلن تدمير 45 ألف طن من الذخيرة في منطقة ميكولاييف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر ترسانة أسلحة تحوي 45 ألف طن من الذخيرة قدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأوكرانيا في منطقة ميكولاييف.