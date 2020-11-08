وزيرا الخارجية والدفاع الإسرائيليان يهنئان بايدن

هنأ وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان، بيني غانتس وغابي أشكنازي، المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.وذكر غانتس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بالإنابة وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، على حسابه في "تويتر" فجر اليوم الأحد: "فيما تتبلور نتائج الانتخابات النهائية، أقدم التهاني من صميم القلب إلى جو بايدن، المؤيد والصديق القديم لإسرائيل، وزميلته كامالا هاريس التي صنعت التاريخ كأول امرأة تم انتخابها لمنصب نائب الرئيس".

في الوقت نفسه، أعرب غانتس عن امتنانه لترامب، واصفا إياه "شريكا قيما لدولة إسرائيل"، وأشاد بالتزام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بأمن الدولة العبرية وإسهامه في مستقبلها.

وتابع: "الشرق الأوسط اتخذت خطوات هائلة إلى الأمام بفضل الزعامة الشجاعة لهذا الرئيس خلال السنوات الأربع الأخيرة ونحن ممتنون له لذلك امتنانا جما".من جانبه، هنأ أشكنازي المنتمي إلى "أزرق-أبيض" أيضا، عبر "تويتر"، بايدن وهاريس بالفوز الانتخابي، مشيدا بدعم بايدن المستمر وصداقته لإسرائيل على مدى ربع قرن تقريبا.وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن قناعته بأن التحالف الاستراتيجي الحيوي بين بلده والولايات المتحدة سيستمر بالازدهار في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة.في الوقت نفسه، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، وهو حليف قريب لترامب، يلتزم الصمت إزاء نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.