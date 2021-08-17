طالبان تعلن عفواً عاماً عن مسؤولي الحكومة الأفغانية وتدعوهم للعودة إلى العمل
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طالبان تعلن "عفواً عاماً" عن مسؤولي الحكومة الأفغانية وتدعوهم للعودة إلى العمل

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العرب اليوم - طالبان تعلن "عفواً عاماً" عن مسؤولي الحكومة الأفغانية وتدعوهم للعودة إلى العمل

حركة طالبان
كابول ـ العرب اليوم

طالبان تعلن "عفواً عاماً" عن مسؤولي الحكومة الأفغانية وتدعوهم للعودة إلى العمل

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طالبان تعلن عفواً عاماً عن مسؤولي الحكومة الأفغانية وتدعوهم للعودة إلى العمل طالبان تعلن عفواً عاماً عن مسؤولي الحكومة الأفغانية وتدعوهم للعودة إلى العمل



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