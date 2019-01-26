بومبيو يعيّن أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في إعادة الديموقراطية
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بومبيو يعيّن أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في "إعادة الديموقراطية"

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العرب اليوم - بومبيو يعيّن أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في "إعادة الديموقراطية"

وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو
واشنطن - العرب اليوم

عيّن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الجمعة إليوت أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في "إعادة الديموقراطية" إلى هذا البلد الذي اعترفت الولايات المتّحدة بخوان غوايدو "رئيساً بالوكالة" له.

واعتبر أبرامز، الدبلوماسي السابق الذي عمل خصوصاً في عهدَي الرئيسين الجمهوريين السابقين رونالد ريغن وجورج بوش الابن، أنّ الأزمة في فنزويلا "عميقة ومعقّدة وخطيرة".

وسيتوجّه المبعوث الجديد إلى مجلس الأمن الدولي السبت، حيث يعتزم بومبيو "دعوة دول أخرى إلى دعم التحوّل الديموقراطي في فنزويلا".

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بومبيو يعيّن أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في إعادة الديموقراطية بومبيو يعيّن أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في إعادة الديموقراطية



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بومبيو يعيّن أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في إعادة الديموقراطية بومبيو يعيّن أبرامز مبعوثاً إلى فنزويلا بهدف المساهمة في إعادة الديموقراطية



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