اشتداد المعارك في مزارع ومحيط الكيلو 10 منذ ساعات بمساندة طيران التحالف العربي

اشتدت المعارك في مزارع ومحيط الكيلو 10 منذ ساعات بمساندة طيران التحالف العربي، ومصدر طبي يؤكد سقوط العشرات من مليشيات الحوثيين بين قتيل وجريح، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن