فرنسا تسجل 110 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد

سجلت فرنسا 110 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 28123 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.

ونوهت المديرية العامة للصحة إلى استمرار تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة ليصل إلى 1794 حالة خطيرة.