قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محيي محمد كرام (18 عاما) من منطقة بئر عونة في مدينة بيت جالا، وأحمد خالد العمور (23 عاما) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.