كييف تؤكد أن أوكرانيا اعترضت 61 من أصل 71 هجومًا صاروخيًا

قالت كييف إن القوات الروسية استخدمت 71 صاروخا مجنحا في هجومها الصاروخي الكبير على أوكرانيا، تم اعتراض 61 صاروخا منها.وقالت هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية في تقريرها المسائي عن الوضع الميداني إنه تم إطلاق الصواريخ المجنحة من سفن وطائرات روسية.وإضافة إلى ذلك، ووفقا لرواية أولية، أطلقت روسيا 29 صاروخا لنظام إس 300، والمصمم فعليا للدفاع الجوي، على أهداف أرضية في أوكرانيا. ولا يمكن التحقق من الأرقام بشكل مستقل.