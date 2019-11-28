قتيل و20 جريحا في مواجهات مبكرة بين محتجين وقوات الأمن في محافظة ذي قار العراقية
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قتيل و20 جريحا في مواجهات مبكرة بين محتجين وقوات الأمن في محافظة ذي قار العراقية

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العرب اليوم - قتيل و20 جريحا في مواجهات مبكرة بين محتجين وقوات الأمن في محافظة ذي قار العراقية

قتيل
بغداد - العرب اليوم

قتيل و20 جريحا في مواجهات مبكرة بين محتجين وقوات الأمن في محافظة ذي قار العراقية



 

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قتيل و20 جريحا في مواجهات مبكرة بين محتجين وقوات الأمن في محافظة ذي قار العراقية قتيل و20 جريحا في مواجهات مبكرة بين محتجين وقوات الأمن في محافظة ذي قار العراقية



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